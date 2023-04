Zelensky nega che Bakhmut è caduta, ma ammette che la situazione è molto difficile e potrebbe ordinare un ritiro

La Wagner ne rivendica la conquista, ma Zelensky nega che Bakhmut è caduta, ma ammette che la situazione è molto difficile e se aumentasse il rischio di perdite ancora maggiori, potrebbe ordinare il ritiro delle truppe



Volodymyr Zelenskij pur ammettendo che la situazione a Bakhmut. è “la più difficile” fra quelle sul fronte di guerra, ha negato che la città sia ormai nelle mani dalle truppe private della Wagner.

Ed è in considerazione di questo motivo, che, sebbene l’obiettivo principale sia quello di non cedere terreno, se la situazione si complicasse ulteriormente, con il rischio di perdite ancora maggiori di quelle già avute, ricordiamo che i russi hanno definito non a caso la città un “tritacarne”, potrebbe ordinare al generale Oleksander Sirskii, responsabile delle operazioni in città, il ritiro delle truppe.

Zelenskij dopo avere descritto la situazione sul campo, ha colto l’occasione per chiedere alle potenze occidentali alleate, di aumentino le forniture di armi a Kiev. Secondo il presidente ucraino, più armi riceveranno le forze armate, più velocemente i soldati ucraini saranno in grado di “ribaltare la situazione” non solo nella città di Bakhmut, ma in tutto il Paese. Lettura di Zelenskij che non corrisponde a quanto succede sul campo, con i russi che nonostante le ingenti armi inviare dall’occidente, continuano ad avanzare.