Le truppe ucraine si trovano in una situazione estremamente difficile in due aree della Repubblica popolare di Donetsk (DPR) controllate da Kiev

Lo ha detto il presidente Vladimir Zelensky in un discorso video pubblicato ieri sera sul suo canale Telegram. “La situazione [in prima linea] rimane estremamente difficile. Ogni giorno si svolgono pesanti combattimenti nelle direzioni di Kurakhovo e Pokrovsk [Krasnoarmeysk]”, ha detto il presidente.

Lo stato maggiore ucraino ha dichiarato il 10 settembre sul suo canale Telegram che la situazione per l’esercito ucraino rimane difficile lungo tutta la linea del fronte e non solo nel Donetsk.

Il comandante in capo ucraino Alexander Syrsky ha ammesso all’inizio di settembre che le truppe inviate in prima linea non erano addestrate. Si è anche lamentato della superiorità della Russia in termini di aerei, missili, artiglieria, carri armati, munizioni e personale.

Con l’avventata incursione nella regione russa di Kursk, Zelensky ha indebolito tutta la line del fronte interno per la mancanza di uomini e mezzi, inviati a Kursk. L’idea del presidente ucraino era di costringere Mosca a togliere le truppe dal Donetsk per difendere i suoi confini, ma il piano è fallito ed ora i russi avanzano conquistando nuovi pezzi di territorio, mentre a Kursk l’esercito ucraino ad oggi ha perso quasi 15mila uomini e centinaia di mezzi corazzati.