Zelensky: non garantiamo sicurezza leader parata 9 maggio a Mosca. Medvedev: se succede qualcosa Kiev potrebbe non arrivare al 10

“La nostra posizione è molto semplice nei confronti di tutti i leader che andranno a Mosca per il 9 maggio: non possiamo essere responsabili di ciò che accade sul territorio della Federazione Russa”

Lo ha affermato il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel corso di una colloquio a porte chiuse con alcuni giornalisti nazionali e internazionali, che ha avuto luogo ieri sera ma è rimasto sotto embargo fino a questa mattina, aggiungendo: “Sono loro a garantire la sicurezza e quindi non daremo alcuna garanzia. Perché non sappiamo cosa farà la Russia in queste date. Può prendere varie misure da parte sua, diciamo, incendi dolosi, attentati, ecc. e poi dare la colpa a noi. Ho detto al ministro degli Esteri che la nostra posizione è che non raccomandiamo di visitare la Russia dal punto di vista della sicurezza”.

Sprezzante e minacciosa la replica del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, nel suo canale Telegram: “Il farabutto verde e non rasato ha detto che rifiuta la proposta di Putin di una tregua di tre giorni il 9 maggio e non può garantire la sicurezza dei leader mondiali a Mosca. E chi cerca le sue garanzie? Solo una provocazione verbale. Non più di così”. Medvedev poi ha minacciato Zelensky: “sa che in caso di vera provocazione nel Giorno della Vittoria, nessuno garantisce che Kiev vedrà il 10 maggio”.

Zelensky sulla proposta di tregua avanzata da Vladimir Putin e dall’8 al 10 maggio, che ‘coprirebbe’ proprio la parata del Giorno della Vittoria a Mosca, ha affermato di non volerci “giocare”, definendo “impossibile concordare qualcosa in tre, cinque o sette giorni” e accusando il presidente russo di avere allestito “una messa in scena teatrale” perché “in due o tre giorni è impossibile trovare un piano per stabilire i prossimi passi per porre fine alla guerra. Non sembra una cosa seria”

Ed ha aggiunto: “Nessuno aiuterà Putin a fare questo tipo di gioco per dare un’atmosfera dolce alla sua uscita dall’isolamento il 9 maggio, e per mettere a proprio agio e in sicurezza i leader, gli amici e i partner di Putin che verranno sulla Piazza Rossa, per un motivo o per l’altro”,.

