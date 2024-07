Zelensky non invitato al vertice Nato a Washington : “Stati Uniti hanno paura di irritare Putin”

“Capiamo che la Casa Bianca non è pronta a inviarci un invito per il vertice dell’Alleanza in programma a Washington, hanno paura di irritare Vladimir Putin”

Lo ha detto il presidente Volodymyr Zelensky in un’intervista al Philadelphia Inquirer, ripresa anche da media ucraini, sottolineando che Kiev non sarà invitata al vertice dell’Alleanza in programma a Washington tra il 9 e l’11 luglio perché “Gli Usa non sono ancora pronti per fare entrare l’Ucraina nella Nato”.

“Capiamo che la Casa Bianca non è pronta a inviarci un invito”, ha affermato Zelensky, lamentando che “sfortunatamente, questa è la politica di un passo avanti e due indietro”. “Se gli Stati Uniti hanno paura di irritare Vladimir Putin, e questa è la ragione per cui non siamo invitati – ha proseguito il presidente ucraino – allora chiediamo ai nostri partner strategici di darci quello che ci può proteggere: sistemi antimissile Patriot, una quantità sostanziosa di F-16 e l’opportunità di usare le armi (contro la Russia)”. “Se la Nato non è pronta a proteggerci, e ad accoglierci nell’alleanza, allora chiediamo alla Nato di darci tutto per proteggerci da noi stessi”, ha insistito Zelensky.

Secondo il presidente ucraino, Washington teme ancora di mettere l’Ucraina in condizioni di riportare una vera vittoria contro la Russia. “Tutti hanno ancora paura che la Russia si spacchi, tutti hanno paura di quello che succederà alla Russia senza Putin”, ha concluso.