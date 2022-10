Zelensky: “Non negozieremo con Putin”. Mosca: “Aspetteremo che cambi idea, lui o il prossimo presidente ucraino”

Mosca, secondo il portavoce Peskov, aspetterà, perché “ci devono essere due parti per tenere colloqui”

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha ratificato ieri la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale del 30 settembre in cui si afferma l’impossibilità di negoziare con il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin e la necessità di rafforzare la capacità di difesa dell’Ucraina. Lo ha riportato l’Ukrainska Pravda.

La notizia è stata a stretto giro commentata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, secondo cui la Russia aspetterà fino a quando il presidente in carica o il prossimo presidente dell’Ucraina non cambierà la posizione sui negoziati. “Ci devono essere due parti per tenere colloqui”, ha osservato Peskov: “Ora aspetteremo fino a quando il presidente in carica ucraino cambierà la sua posizione, o fino a quando non ci sarà un altro presidente in Ucraina che cambierà la sua posizione per il bene del popolo ucraino”, ha detto il portavoce.