Zelensky oltre alle armi chiede “7 miliardi di dollari al mese per affrontare le perdite della guerra”

“L’Ucraina necessita di sette miliardi di dollari al mese per compensare i danni economici della guerra con la Russia”

Questa è la richiesta del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky fatta in un collegamento video ai leader del Fmi e della Banca mondiale. Le richieste del presidente ucraino dunque non si fermano alle sole armi, che sempre da sua richiesta, devono essere molte di più e molto più potenti, ma per continuare il conflitto con la Russia vuole anche aiuti economici pari a 7 miliardi di dollari al mese.

Zelensky ieri è intervenuto ad una tavola rotonda dedicata agli aiuti all’Ucraina che si è tenuta nell’ambito delle riunioni del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Washington e la sua richiesta è stata chiara: “Avremo bisogno di centinaia di miliardi di dollari per la ricostruzione”.

La richiesta di aiuti economici è stata ribadita anche su Telegram in tre punti: “Il primo è il sostegno immediato all’Ucraina, in modo che la leadership russa sappia che la guerra non consentirà loro di realizzare nessuno dei loro obiettivi aggressivi. Il secondo è l’immediata esclusione della Russia da tutte le istituzioni finanziarie internazionali e la terza è una tassa speciale per la guerra. Ogni Paese del mondo deve prepararsi ora per la possibile rottura completa di qualsiasi relazione con la Russia”.

Infine Volodymyr Zelensky chiede che “La Russia, e dopo di essa qualsiasi altro aggressore, deve pagare per aver violato la stabilità globale e inoltre si continuino a bloccare i beni dello stato russo e i rappresentanti dell’élite russa”.