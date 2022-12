Zelensky parla al congresso Usa, Biden promette i Patriot ma a dare l’Ok dovrà essere la nuova Camera Republicana

Zelensky vola negli Usa e parla al Congresso sperando di convincere i Repubblicani a ratificare nuovi aiuti in denaro e armamenti e per convincerli dice: “Non abbiamo elettricità né acqua ma non ci arrenderemo mai”



Il presidente ucraino Zelensky ieri sera ha fatto il suo discorso al Congresso americano, con l’obiettivo di convincere i repubblicani, che a gennaio avranno la maggioranza alla Camera, ad inviare nuovi aiuti a Kiev, sia economici che in armamenti. Il risultato però non è scontato, la corrente trumpista infatti hanno già detto di essere contraria.

Zelensky per cercare di convincere i riottosi ha toccato diversi argomenti: “Non sono soldi dati in beneficenza, ma un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”. Ed ha aggiunto: “Non abbiamo elettricità né acqua ma non ci arrenderemo mai”. Con queste parole spera di superare il muro che i repubblicani hanno annunciato.

Il presidente Usa Biden però si è portato avanti con le promesse: “Con i Patriot rafforzata la capacità di difesa di Kiev ma non è escalation”. Poi ha rassicurato il presidente ucraino: “sarà Zelensky a decidere come vuole vincere la guerra, e solo lui vuole una giusta pace”, definendo il presidente russo Vladimir Putin un “bullo che non vuole mettere fine a questa guerra crudele”.

Il punto focale di questo “viaggio con discorso” è proprio il sistema di difesa aerea Patriot, ovvero quello che il leader di Kiev ha definito “elemento fondamentale” della difesa ucraina. Biden ha detto che gli Usa “sono stati costretti ma sono sistemi di difesa e quindi non rappresentano un’escalation”. Mosca però non è d’accordo con questo punto di vista ed ha già fatto sapere che se arriveranno sul suolo ucraino saranno un obiettivo legittimo insieme al personale anche Nato eventualmente presente per usarli. Forse non è un’escalation, ma sicuramente non è un modo per arrivare alla pace.