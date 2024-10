Zelensky presenta il suo piano ai leader dell’Ue: Ungheria e Slovacchia lo bocciano. Orban: “è più che spaventoso”

Questa mattina alle 10:30 con ampio ritardo, è iniziato il summit Ue tra i leader europei e il presidente Volodymyr Zelensky che ha presentato il suo “Piano per la vittoria” che comprende cinque punti

Secondo quanto riferisce l’Agi, una fonte diplomatica Ue ha detto che durante il Consiglio europeo, i leader dell’Ue hanno mostrato “interesse” per il piano della vittoria illustrato da Volodymyr Zelensky, ma no tutti. In particolare Ungheria e Slovacchia hanno espresso una totale contrarietà. Il premier slovacco Robert Fico, prendendo la parola per un tempo molto più lungo ha espresso differenti vedute su alcuni aspetti del piano.

Ancora più dura la posizione del premier ungherese, Viktor Orban, che si è opposto in toto al piano ucraino definendolo “spaventoso. Il piano che Volodymyr Zelensky “ha illustrato ieri al Parlamento ucraino è stato più che spaventoso. Sono tra coloro che esortano l’Unione Europea a cambiare la sua attuale strategia. L’Unione europea è entrata in questa guerra con una strategia mal organizzata, mal eseguita e mal calcolata, di cui il Presidente della Commissione è il principale responsabile”,o ha scritto sul suo account ufficiale su Fb il premier ungherese Viktor Orban in un post pubblicato proprio mentre il leader ucraino stava illustrando il suo piano al summit Ue con i 27 leader.

Volodymyr Zelensky a margine del Consiglio europeo in conferenza stampa nha detto: “La maggioranza dei leader Ue ha espresso pieno supporto al piano di pace e sono contento che abbiamo una strada chiara davanti. Sono molto grato a tutti per il sostegno al nostro percorso verso l’Ue: ci hanno supportato con aiuti finanziari e militari sin dall’inizio della guerra”, ha detto il presidente ucraino.