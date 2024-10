Zelensky rifiuta di incontrare il segretario Onu in Ucraina: “ ha insultato il diritto internazionale” con partecipazione ai BRICS

Zelensky ha negato al Segretario generale delle Nazioni Unite di andare in Ucraina e lo ha accusato di “insultare il diritto internazionale” con la usa partecipazione al vertice dei BRICS dove ha incontrato Putin

Lo scrive AFP: Zelenskyj ha rifiutato di ricevere il segretario generale dell’ONU Guterres a causa del vertice dei BRICS. Le autorità di Kiev hanno negato al segretario generale dell’ONU Antonio Guterres una visita in Ucraina a causa della sua partecipazione al vertice BRICS di Kazan, riferisce l’AFP citando una fonte ucraina di alto rango. “Dopo Kazan volevo venire in Ucraina, ma Zelenskyj non ha approvato questa visita, quindi Guterres non sarà qui”, ha detto la fonte.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ieri a Kazan, a margine del vertice Brics, ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin e “Dopo Kazan, Guterres voleva venire in Ucraina, ma il presidente non ha confermato la visita”, ha dichiarato il funzionario a condizione di anonimato all’Afp.

Guterres ha trascorso il 23 e 24 ottobre a Kazan, dove ha preso parte al vertice dei BRICS e ha incontrato il presidente Vladimir Putin. Questo è stato il primo viaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite in Russia dal 2022.

Il Ministero degli Esteri ucraino si è sentito offeso dal Segretario generale delle Nazioni Unite, rimproverandolo di essere andato al vertice dei BRICS ed anche di avere ignorato la conferenza di giugno sull’Ucraina in Svizzera. Il ministero ha definito sbagliata la scelta di Guterres, “non favorevole alla pace” e “minante la reputazione dell’ONU”.