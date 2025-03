Zelensky rompe con Trump: “Non firmeremo l’accordo sui minerali se mette a rischio l’integrazione Ue”

L’Ucraina non firmerà un accordo con gli Stati Uniti sullo sfruttamento delle risorse minerarie che possa mettere a rischio il suo percorso di adesione all’Unione Europea

Lo ha detto alla stampa il presidente Volodymyr Zelensky, confermando che Kiev ha ricevuto dall’amministrazione Trump una nuova bozza dell’accordo. “La Costituzione dell’Ucraina chiarisce che il nostro percorso è verso l’Ue”, ha detto Zelensky , aggiungendo: “Non possiamo accettare nulla che possa minacciare l’adesione dell’Ucraina all’Ue”.

L’annuncio fatto da Zelensky era già nell’aria. Ieri il New York Times, ha riportato la notizia che tre attuali ed ex funzionari di Kiev dopo avere esaminato la nuova proposta americana, che di fatto è una replica della richiesta precedente di Donald Trump, che ribadisce che l’Ucraina dovrà restituire agli Stati Uniti i miliardi ricevuti sotto forma di aiuti militari e finanziari dall’inizio della guerra con la Russia nel 2022, avevano anticipato che difficilmente sarebbe stata accettata da Kiev.

Inoltre anche in questa nuova proposta non sono menzionate garanzie di sicurezza per l'Ucraina, richiesta che Zelensky reputa irrinunciabile e sulla quale aveva insistito riuscendo a farla includere in una bozza nel mese di febbraio.