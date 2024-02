Zelensky silura il generale Zaluzhny: “È arrivata l’ora di rinnovare i vertici militari”, al suo posto il generale Syrsky

Dopo settimane di voci e indiscrezioni, Il presidente ucraino Zelensky licenzia il generale Valerii Zaluzhny e al comando dell’esercito mette il generale Oleksandr Syrsky

“Ho incontrato il generale Valerii Zaluzhnyi e l’ho ringraziato per i due anni in cui ha difeso l’Ucraina”. Con questo post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia esplicitamente il licenziamento, del comandante in capo delle forze armate ucraine e lo sostitisce con il generale Oleksandr Syrsky.

Zelensky spiega di aver discusso con Zaluzhny “del rinnovamento che serve alle Forze armate ucraine, abbiamo anche discusso su chi potrebbe far parte della leadership rinnovata delle Forze Armate ucraine”. “Il momento per un tale rinnovamento è adesso”, afferma il presidente, che dice di “aver proposto al generale Zaluzhnyi di restare nella squadra”. “Vinceremo sicuramente!”, conclude.

Zaluzhny prende atto della decisione e su Facebook scrive: “Necessario cambiare e adeguarsi alle nuove realtà”, aggiungendo “Nei primi giorni più duri della Grande Guerra, ci siamo schierati contro un nemico vile e forte. La nostra battaglia continua e cambia ogni giorno. I compiti del 2022 sono diversi da quelli del 2024. Pertanto, tutti dovrebbero cambiare e adeguarsi anche alle nuove realtà. Per vincere insieme”. Zaluzhny parlando dell’incontro con il presidente ucraino durante la quale gli è stata notificata la decisione di rimuoverlo dal comando delle forze armate ucraina nel post scrive: ” È stata “una conversazione importante e seria. È stata presa la decisione sulla necessità di cambiare approcci e strategia”.