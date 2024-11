Zelensky: “Stati Uniti non possono obbligarci a  negoziare.  Musk: “Ha un incredibile senso dell’umorismo”

Elon Musk, con il suo ormai noto modo di criticare quelli che ritiene i suoi avversari, su X risponde alle dichiarazioni del presidente ucraino

Volodymyr Zelensky in un’intervista ha affermato che “gli Stati Uniti non possono obbligarci a sederci al tavolo e negoziare, siamo un Paese indipendente”. Immediata è arrivata la risposta di Musk: “Ha un incredibile senso dell’umorismo”. I Ceo di Tesla ha scritto il commento condividendo un articolo della Bbc del 2021 in cui Zelensky viene definito il comico che sta conquistando il momento.