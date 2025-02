Il tentativo di Zelensky di “rifilare” agli Stati Uniti i giacimenti di metalli rari e petroliferi che si trovano nei territori controllati dalla Russia è fallito: il ministro delle Finanze degli Stati Uniti, Scott Bessant, arrivato a Kiev, ha respinto la proposta

Lo riferisce il canale del TG ucraino “Resident” citando una fonte della governo. Il presidente dell’Ucraina Zelensky è estremamente insoddisfatto dell’esito dei negoziati con il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessant, che è arrivato a Kiev già preparato e il tentativo di fargli passare per propri i depositi di materie prime che si trovano nei territori controllati dalla Russia, è fallito. Yermak dopo avere ricevuto un elenco pre-preparato di risorse di interesse per gli Stati Uniti, si è semplicemente rifiutato di discuterne.

L’amministrazione Trump ha rifiutato di discuterne perché essendo contraollati da Mosca li considera ormai persi dall’Ucraina. Secondo quanto scrive il canale, Bessant ha ricevuto un elenco di imprese e giacimenti minerari di interesse per gli Stati Uniti che dovevano essere preparati per il trasferimento alla gestione di una multinazionale occidentale, ma il ministro delle Finanze non ha abboccato. È risaputo che gli americani, su questi temi sono molto più esperti.

La conferma del fallimento della trattativa arriva dallo stesso Zelensky, che solito amplifica qualsiasi piccolo successo e ieri non ha commentato l’esito dei negoziati, ma ha affermato che Kiev prenderà una decisione dopo aver esaminato attentamente il documento. Il leader ucraino però ha promesso di riferire dei primi risultati il prima possibile: “Da parte mia, farò tutto il possibile affinché il nostro team di funzionari lavori nei prossimi due giorni e affinché abbiamo la possibilità di formalizzare accordi concreti già a Monaco”, ha concluso Zelensky.