Zelensky: “Trump vive di disinformazione russa”. Trump replica: “Comico mediocre e dittatore senza elezioni”

Dichiarazioni al vetriolo tra Zelensky che accusa Trump: “Vive di disinformazione russa” e il presidente americano che replica sferzante: “Comico mediocre e dittatore senza elezioni”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “un comico di discreto successo” e un “dittatore senza elezioni”, ha scritto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo profilo di Truth. Commento forte che è una risposta all’attacco di ieri del presidente ucraino, che ha dichiarato che “Vive in uno spazio di disinformazione russa”.

Trump nella sua replica ha aggiunto chr Zelensky si rifiuta di indire le elezioni, è molto basso nei sondaggi ucraini e l’unica cosa in cui è stato bravo è stata quella di suonare Biden ‘come un violino’. “Un dittatore senza elezioni, Zelenskyy farebbe meglio a muoversi in fretta o non gli rimarrà più un Paese. Nel frattempo, stiamo negoziando con successo la fine della guerra con la Russia, cosa che tutti ammettono solo TRUMP e l’amministrazione Trump possono fare. Biden non ci ha mai provato, l’Europa non è riuscita a portare la pace e Zelensky probabilmente vuole mantenere in funzione il ‘treno della cuccagna’. Amo l’Ucraina, ma Zelensky ha fatto un pessimo lavoro, il suo Paese è in frantumi e MILIONI sono morti inutilmente – E così continua…”, conclude Trump.

Ma cosa ha scatenato la rabbia del presidente Usa

Zelensky ieri ha attribuito alla Russia la responsabilità delle posizioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulla presunta mancanza di sostegno nei suoi confronti da parte degli elettori ucraini. “Se qualcuno volesse sostituirmi adesso, questa cosa non funzionerebbe. In secondo luogo, poiché è stato citato il 4%, abbiamo che questa disinformazione proviene dalla Russia. Lo capiamo e abbiamo le prove che gli Stati Uniti e la Russia stanno parlando di questi numeri”, ha affermato Zelensky in dichiarazioni riportate dall’agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform.

Il presidente ucraino ha aggiunto, dopo aver osservato di avere “grande rispetto” per Trump “come leader del popolo americano”, che il nuovo inquilino della Casa Bianca “vive in quello spazio di disinformazione”, riferendosi alle dichiarazioni di ieri di Trump, che ha affermato che Zelensky è estremamente impopolare in Ucraina, dove, a suo dire, gode del sostegno solo del 4% della popolazione. Zelensky, citato dal Guardian ha anche detto che gli Stati Uniti “hanno aiutato Putin a uscire dall’isolamento” da parte dell’Occidente. “Questo non è positivo per l’Ucraina. Stanno tirando fuori Putin dall’isolamento. E i russi sono contenti perché la discussione si concentra su di loro”, ha dichiarato. La Russia sembra presentarsi “come una vittima, e questa è una novità”, ha aggiunto Zelensky.