Zone Covid. Musumeci: “Sicilia zona arancione assurdo e irragionevole”

“La scelta del governo nazionale di relegare la #Sicilia a “zona arancione” appare assurda e irragionevole”

Il presidente Nello Musumeci non ha gradito la mossa del governo di relagre nella Sicilia “Zona Rossa” e immediatamente ha comunicato il suo dissenso: “L’ho detto e ripetuto stasera al ministro della Salute Roberto Speranza, che ha voluto adottare la grave decisione senza alcuna preventiva intesa con la Regione Siciliana e al di fuori di ogni legittima spiegazione scientifica”.

Poi ha spiegato i motivi per i quali il provvedimento appare “inadatto” alla situazione siciliana: “Un dato per tutti: oggi la Regione Campania ha avuto oltre quattromila nuovi positivi; la Sicilia poco più di mille. La Campania ha quasi 55 mila positivi, la Sicilia 18 mila. Vogliamo parlare della Regione Lazio? Ricovera oggi 2.317 positivi a fronte dei 1.100 siciliani, con 217 in terapia intensiva a fronte dei nostri 148. Eppure, Campania e Lazio sono assegnate a “zona gialla”. Perché questa spasmodica voglia di colpire anzitempo centinaia di migliaia di #imprese siciliane? Al governo di Giuseppe Conte chiediamo di modificare il provvedimento, perchè ingiusto e ingiustificato. Le furbizie non pagano”.



Tutte considerazioni sacrosante che qualsiasi siciliano ha fatto subito dopo avere appreso dal premier Conte il colore che ci aveva assegnato, un colore che appare più politico che scientifico. Bene ha fatto dunque il presidente a lamentarsi, ma ormai è assodato che con questo governo lamentarsi non serve a nulla.