Acireale. Scooter si scontra con un’Audi: 16enne muore sul colpo nonostante indossasse il casco

Tragico incidente nella notte: 16enne si schianta con lo scooter contro un’auto, poi cade sull’asfalto e muore sul colpo



L’incidente è avvenuto intorno alle 3 all’incrocio tra viale Kennedy e corso Italia, in pieno centro di Acireale. La vittima è C.G.D. un ragazzo di 16 anni. Secondo una prima ricostruzione il giovane era alla guida di uno scooter Honda Sh, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Audi Q8 guidata da un cittadino albanese di 23 anni. Nel terribile impatto il 16enne è stato disarcionato dallo scooter cadendo rovinosamente sul’asfalto e nonostante indossasse il casco è morto morto sul colpo.

Immediatamente sul posto sono arrivati dei sanitari del 118 ma per il giovane non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. I rilievi per stablire la causa dell’incidendte sono stati eseguiti dalla Polizia del locale Commissariato e dal Norm dei Carabinieri di Acireale.