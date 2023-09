Kiev preoccupata: “Mosca ha schierato nel Mar Nero una nave militare con 8 missili ‘kalibr'”

Le forze russe hanno schierato in modalità da combattimento una nave nel Mar Nero con otto missili kalibr

Lo riportano su Telegram le Forze di difesa dell’Ucraina meridionale. L’imbarcazione sarebbe una corvetta attrezzata con artiglieria e missili che fa parte del progetto russo Buyan-M. “Il nemico ha messo in servizio di combattimento nel Mar Nero una piccola nave missilistica del progetto Buyan-M, con una capacità di 8 ‘kalibr'” hanno scritto le Forze di difesa dell’Ucraina meridionale spiegando che “il livello di minaccia missilistica in tutta l’Ucraina è valutato come alto”.