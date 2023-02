Biden nel 2024 vuole ricandidarsi ma in crollo di popolarità minaccia la Cina

Joe Biden nonostante l’età vuole ricandidarsi anche nel 2024, ma la sua popolarità è ai minimi storici e forse per rilanciarsi nell’elettorato, ha minacciato la Cina

Il presidente degli Stati Uniti, ieri ha tenuto un discorso di un’ora e dieci minuti, che di fatto è stato il lancio della sua campagna elettorale per le presidenziali del 2024. La popolarità di Biden, secondo i sondaggi è a livelli deprimenti ed infatti non sono mancate le contestazioni, ma imperterrito ha fatto sfoggio di ottimismo e questo nonostante i repubblicani, che controllano una Camera non vedono l’ora di ribaltare molte delle sue politiche. Sulla sua ricandidatura inoltre incombe l’incubo di possibili indagini, dopo il recente ritrovamento di documenti classificati dei tempi in cui era vicepresidente, a casa sua e in un suo ex ufficio.

Una strada dunque tutta in salita e questo senza considerare che ha compiuto 80 anni a novembre e che nel 2024 ne avrà 82, uno dei tanti motivi che secondo i sondaggi preoccupano molti elettori.

Ed allora Biden, forse per tentare di tenere alta “l’attenzione” su di se, ha lanciato un monito alla Cina a cui ha detto che se minaccia la sovranità degli Stati Uniti, Washington reagirà, anzi lo ha già fatto, chiara l’allusione all’abbattimento del pallone spia di qualche giorno fa. Infine per non farsi mancare nulla in tema di guerra, ha ribadito il sostegno incondizionato all’Ucraina.