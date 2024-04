Spagna. Il premier Sanchez “riflette” di dimettersi dopo indagine sulla moglie per corruzione

Pedro Sanchez ha scritto una lettera su X, con la quale annuncia che sospenderà la sua agenda politica per diversi giorni per “riflettere” e decidere se “continuare” a rivestire la carica di premier

Dopo l’indagine aperta da un giudice di Madrid contro Begoña Gómez, moglie di Pedro Sanchez per corruzione e traffico di influenze illecite, il premier spagnolo ha pubblicato una lettera su X rivolta ai cittadini in cui annuncia che sospenderà la sua agenda politica per diversi giorni per “riflettere” e decidere se “continuare” a rivestire la carica di premier “o rinunciare a questo alto onore” dopo quelli che definisce “attacchi” rivolti a lui e alla coniuge. L’inchiesta a Madrid su Gomez è stata aperta dopo una denuncia sporta da Manos Limpias, un sindacato considerato vicino all’ultradestra.

Nella sua lettera Sanchez ha accusato i leader del Partito popolare e di Vox, Alberto Núñez Feijóo e Santiago Abascal, di aver messo in moto una “macchina del fango” contro di lui, cercando di “disumanizzare e delegittimare l’avversario politico attraverso denunce scandalose e false“. Il premiere ha aggiunto che “questa strategia di molestie e demolizione va avanti da mesi”, sottolineando: “La democrazia ha parlato ma la destra e l’estrema destra non hanno accettato il risultato elettorale” e visto che “l’attacco politico non era sufficiente”, “hanno oltrepassato la linea del rispetto alla vita familiare di un premier“. Secondo Sanchez, la moglie è stata denunciata “non perché abbia fatto qualcosa di illegale, ma per essere mia moglie” e, ha aggiunto, “gli attacchi che soffro non sono rivolti alla mia persona ma a quello che rappresento” ovvero “un’opzione politica progressista appoggiata da milioni di spagnoli alle elezioni”.

Infene Sanchez con riferimento al suo futuro ha precisato: “Continuerò a lavorare ma cancellerò la mia agenda pubblica alcuni giorni per poter riflettere e decidere che cammino intraprendere. Il 29 aprile comparirò davanti ai media e comunicherò la mia decisione”.