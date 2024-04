Usa e Giappone presentano bozza contro armi nucleari nello spazio, ma la Russia mette il veto e la blocca

La Russia ha bloccato con il veto la risoluzione elaborata da Usa e Giappone sulla prevenzione delle armi nucleari nello spazio

La Russia in febbraio era stata accusata dagli Stati Uniti di lavorare su armi nucleari spaziali ed avevano informato gli alleati del pericolo, anche se la tecnologia sarebbe ancora in fase di sviluppo. La bozza presentata all’Onu, intendeva “rafforzare e sostenere il regime globale di non proliferazione, anche nello spazio extra-atmosferico, e riaffermare l’obiettivo condiviso del suo mantenimento per scopi pacifici”. Ma il testo che ha ottenuto 13 voti a favore, è stato bocciato per il veto della Russia e l’astensione della Cina.

La notizia era stata riportata dal New York Times, citando fonti a conoscenza della vicenda lo scorso 15 febbraio. La dichiarazione fatta da un membro del Congresso sulla nuova intelligence ha messo in subbuglio Washington e ha fatto infuriare i funzionari della Casa Bianca. Gli Stati Uniti hanno informato il Congresso e gli alleati Europei dei progressi russi su una nuova arma nucleare spaziale progettata per minacciare la vasta rete satellitare americana, secondo funzionari attuali ed ex informati sulla questione.

Un’arma di questo tipo, se impiegata, potrebbe distruggere le comunicazioni civili, la sorveglianza dallo spazio e le operazioni militari di comando e controllo da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Al momento, gli Stati Uniti non hanno la capacità di contrastare un’arma del genere e di difendere i propri satelliti, ha detto un ex funzionario.

La notizia – aveva scritto ancora il New York Times – doveva restare riservata, ma è stata resa pubblica da un annuncio fatto ieri mercoledì 14 febbraio, dal deputato Michael R. Turner, repubblicano dell’Ohio e presidente della House Intelligence Committee, che ha invitato l’amministrazione Biden a declassificare le informazioni senza dire specificamente di cosa si trattasse.