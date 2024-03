Bocciato anche dall’Aula il nuovo tentativo della Lega  sul terzo mandato

La Lega ha riproposto in Aula l’emendamento, già bocciato in Commissione, per portare a tre il mandato ai presidenti di Regione ed è stato ancora bocciato

La cosiddetta norma “salva-Zaia“, dal caso del governatore veneto Luca Zaia, non passa neanche all’esame dell’Aula. Il governo (per bocca della sottosegretaria all’Interno Wanda Ferro) si è rimesso all’Aula, ma Forza Italia e Fratelli d’Italia sono rimaste contrarie: la proposta è stata respinta con soli 26 voti a favore e 112 contrari. “La Lega sembra una belva ferita che prova il tutto per tutto con una foga fuori controllo. Fa ancora parte della maggioranza? Il suo comportamento sembra più quello ostruzionistico di una forza di opposizione, con emendamenti che spuntano dal nulla prima dell’esame dell’Aula”, sottolinea Maiorino.

Rimangono dunque le attuali regole con le quali il governatore veneto Luca Zaia, non potrà ricandidarsi, il decreto permette solo ai sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti di ricandidarsi per la terza volta.