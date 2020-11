Bronte (CT). Due fidanzati 20enni investono una mucca e poi si schiantano su carroattrezzi: morti sul colpo

In un tragico incidente stradale due fidanzati ventenni hanno perso la vita: dopo avere investito una mucca ferma sul ciglio delle strada si sono schiantati su un carroattrezzi che recuperava la vettura che aveva travolto l’animale

È accaduto poco dopo le 22,30 di ieri sera, lungo la strada statale 120 che collega Randazzo a Maniace, a Bronte nel catanese. Le vittime sono Fabiana Basile di 19 anni e Matteo Pappalardo di 20.

Secondo una prima ricostruzione, tutto nasce da un incidente accaduto poco prima, in cui un ventiquattrenne con una Lancia Delta aveva investito una mucca che si trovava lungo la carreggiata. Il giovane rimasto ferito in modo non grave è stato trasportato all’ospedale di Bronte e medicato, ma durante le operazioni di recupero della vettura, sul posto arriva l’Opel Corsa, con a bordo i due fidanzati ventenni, che ha investito l’animale ancora sul ciglio della strada.

L’Opel nell’urto è carambolata contro il carro attrezzi che in quel momento stava recuperando la Lancia Delta e nel violento l’impatto i due fidanzati sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo ed hanno perso la vita.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri sono arrivate le ambulanze del 118 che nulla hanno potuto fare per i due giovani.