Carri armati israeliani hanno accerchiato Rafah dove ci sono 1,4 milioni di rifugiati tra cui donne e bambini

Al confine di Rafah vicino al valico israeliano di Kerem Shalom d ecine di tank dell’Idf attendono solo l’ordine di attaccare gli oltre 1,4 milioni di rifugiati palestinesi

Lo riferisce il Times of Israel, secondo cui l’esercito ha ammassato dozzine di tank e blindati lungo il confine con la Striscia di Gaza in quelli che sembrano essere i preparativi per un’invasione della città di confine.

Il piano per l’assalto di terra nel sud di Gaza è stato definito nella riunione a porte chiuse del gabinetto di guerra israeliano presieduto dal premier Netanyahu che non ha ancora dato il via libera all’invasione terrestre di Rafah, nel Sud della Striscia di Gaza. Secondo il media israeliano Wala, nella riunione di gabinetto si è discusso anche della questione dei 133 ostaggi rimasti nella Striscia e dell’evoluzione dei colloqui per un cessate il fuoco nell’enclave dopo oltre 200 giorni di offensiva.

Le autorità israeliane sostengono che in quella cittadina nel Sud dell’enclave, al confine con l’Egitto oltre agli 1,4 milioni di abitanti di Gaza, ci sarebbero quattro battaglioni di Hamas. Netanyahu ha ribadito fin dall’inizio della devastante guerra che l’invasione di Rafah è necessaria non solo per eliminare Hamas, ma per garantire che Gaza smetta di costituire una “minaccia” per Israele.