Nasce Df Italia di Paolo Berlusconi: la società importerà auto del colosso automobilistico cinese Dongfeng Motors

Paolo Berlusconi i nsieme a Bruno Mafrici entra nel business dell’auto cinese che sia Elettrica o no, con una società che si occuperà di importare e distribuire le auto del colosso di Pechino Dongfeng

Il 21 febbraio scorso è nata Df Italia, società che ha come ragione sociale il commercio e la riparazione di automezzi e che, secondo le indiscrezioni, importerà i brand del colosso automobilistico cinese Dongfeng Motors. Il gruppo cinese st anche valutando di aprire una fabbrica in Italia per avviare la produzione dei modelli in Europa. Paolo Berlusconi con la figlia Alessia, attraverso la Pbf, sono i soci fondatori con il 10% della società che ha un capitale sociale di 10 mila euro. il 90% appartiene a Car Mobility, un’altra società che, attraverso la finanziaria Tailor Finance, fa capo a Bruno Giovanni Mafrici e a Giorgio Ratto.

Mafrici è anche l’amministratore unico della società. Mafrici ha presentato i modelli del marchio Voyah con cui il gruppo Dongfeng ha debuttato in Italia al Salone del Mobile di Milano: il suv elettrico Free e la monovolume Dream e il progetto di un’avveniristica auto a guida autonoma Icozy.

“Siamo felici di lanciare Voyah e i suoi nuovi modelli proprio a Milano in questi giorni così intensi, fatti di commistione tra design e tecnologia, lusso ed innovazione, ricerca e sostenibilità – aveva dichiarato Bruno Mafrici, ceo di Dongfeng Italia e Car Mobility – Vogliamo raccontare attraverso le nostre creazioni come l’innovazione stia cambiando il concetto stesso di mobilità e quali siano i nostri progetti per un futuro che, come recita il claim scelto, sia appunto in armonia”.

l partner finanziario del progetto Df Italia è Ca Auto Bank, la banca controllata da Crédit Agricole Consumer Finance. “E’ un orgoglio esser stati scelti come partner finanziario di Dongfeng per l’Italia – ha detto Giacomo Carelli, ceo e general manager di Ca Auto Bank – a ulteriore riprova del nostro ruolo di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici, grazie alla nostra storia centenaria e alle nostre soluzioni finanziarie tailor-made”.