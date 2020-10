Caltanissetta. Nuovo Dpcm: 15 persone multate da 400 a 1000 euro perché trovate in giro senza mascherina

Il nuovo Dpcm ha fatto le prime vittime, la polizia nei controlli previsti anti covid, ha sanzionato quindici persone trovate in giro senza mascherina



È accaduto ieri in provincia di Caltanissetta. la Polizia di Stato ha sanzionato quindici persone per il mancato rispetto delle misure anti contagio. La maggior parte di coloro che sono stati multati sono giovani trovati senza mascherina. In alcuni casi non l’avevano nemmeno portato con sé.

I controlli finalizzati a verificare il rispetto delle regole anti contagio proseguiranno anche con l’ausilio dell’esercito, le cui pattuglie da qualche giorno affiancano quelle delle forze di polizia. In provincia di Caltanissetta infatti i positivi al Covid19 sono in aumento. Questo l’aggiornamento giornaliero della direzione generale dell’Asp di Caktanissetta: nelle ultime 24 ore riscontro di 14 pazienti positivi al SARS Cov-2 in isolamento domiciliare: 3 di Caltanissetta, 2 di Mussomeli, 2 di Gela e 7 di Niscemi.

Ricoverati presso la UOC Malattie Infettive 2 pazienti Covid-19: 1 di Milena e 1 proveniente da fuori provincia. Dimesso dalla stessa UOC un paziente proveniente da fuori provincia guarito virologicamente. Deceduto un paziente di Gela ricoverato presso la UOC di Anestesia e Rianimazione. Guarito un paziente di Gela in isolamento domiciliare.