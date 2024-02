Donald Trump condannato a pagare 355 milioni di dollari per frode civile annuncia appello

Il giudice Arthur Engoron del tribunale di Manhattan, ha giudicato l’ex presidente e i suoi due figli Donald Jr ed Eric colpevoli per aver prodotto documenti finanziari falsi al fine di ottenere condizioni più vantaggiose da banche e assicurazioni

La sentenza della causa civile prevede per Trump una sanzione di 354,8 milioni di dollari e il divieto a ricoprire incarichi in aziende nello stato di New York per i prossimi tre anni. Il verdetto colpisce al cuore le capacità economiche di Trump che nella sua corsa presidenziale del 2016 ha sfruttato la sua ricchezza personale e il suo successo come uomo d’affari.

Questa sentenza arriva poche settimane dopo quella nella quale il tycoon è stato condannato a pagare 83,3 milioni di dollari in favore della scrittrice E. Jean Carroll per le dichiarazioni diffamatorie rilasciate da lui mentre era presidente in risposta alla sua accusa di stupro. Trump ha annunciato che farò appello sia contro il verdetto Carroll sia a quello dell’odierno processo per frode civile.