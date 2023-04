È morto a 70 anni Lasse Wellander, storico chitarrista degli “ABBA” a causa di un cancro fulminante

“È con indescrivibile tristezza che dobbiamo annunciare che il nostro amato Lasse si è addormentato. Lasse si è recentemente ammalato di quello che si è rivelato essere un cancro diffuso e all’inizio del Venerdì Santo è morto, circondato dai suoi cari”

A dare l’annuncio della morte di Lasse Wellander, storico chitarrista degli Abba, è stata la famiglia e lo stesso gruppo pop svedese, spiegando anche che il musicista 70enne, ha lottato brevemente contro un cancro.

La prima esibizione con il leggendario gruppo svedese risale al 1974, i suoi compagni hanno definito “immenso” il suo talento di musicista, rendendo omaggio a un “caro amico, un ragazzo divertente e un chitarrista eccezionale”. Nel comunicato si legge : “Sei stato un musicista straordinario e umile come pochi, ma soprattutto sei stato un meraviglioso marito, padre, fratello, zio e nonno”, continua la famiglia.

“Gentile, sicuro, premuroso e amorevole e molto altro ancora, che non può essere descritto a parole. Un fulcro nelle nostre vite, ed è incredibile che ora dobbiamo vivere senza di te”, hanno dichiarato gli Abba, “Lasse era un caro amico, un ragazzo divertente e un superbo chitarrista”. “L’importanza del suo contributo creativo in studio di registrazione così come il suo solido lavoro di chitarrista sul palco è stata immensa”, ha aggiunto il gruppo.

Nato nel 1952, Wellander fece la sua prima esibizione con le leggende del pop svedesi Abba nell’ottobre 1974, quando furono registrati i pezzi “Intermezzo No.1” e “Crazy World”. Poco dopo, è diventato il chitarrista principale del gruppo ed è stato con loro in tournée nel 1975, 1977, 1979 e 1980, secondo il sito web della band.

Anche dopo che Anni-Frid “Frida” Lyngstad, Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus e Agnetha Faltskog si separarono nel 1982, Wellander rimase a lavorare con Benny e Bjorn. Ha suonato in numerosi album, tra cui il concept album “Chess”, i due album “Gemini” e le colonne sonore dei film “Mamma Mia” e “Mamma Mia! Here We Go Again” così come l’album degli ABBA “Voyage”, pubblicato nel novembre 2021.

Wellander ha suonato con diversi gruppi negli Anni ’80, tra cui Low Budget Blues Band, Zkiffz, Little Mike and the Sweet Soul Music Band e Stockholm All Stars, secondo la biografia sul suo sito ufficiale. Il celebre musicista ha ricevuto l’Albin Hagstrom Memorial Award dalla Royal Swedish Academy of Music nel 2005 e 13 anni dopo ha ricevuto il prestigioso premio speciale Studioraven Award della Swedish Musicians Union per il suo lavoro.