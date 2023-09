E’ morto Giorgio Napolitano il primo presidente della Repubblica ad essere eletto due volte

Il presidente Emerito Giorgio Napolitano è morto a 98 anni : se ne va il primo presidente della Repubblica eletto due volte. Da tempo malato, era ricoverato in una clinica a Roma

Il Presidente emerito della Repubblica, si è spento oggi pomeriggio a Roma presso la clinica Salvator Mundi al Gianicolo. Nato a Napoli il 29 giugno 1925 Giorgio Napolitano è stato il primo presidente della Repubblica eletto due volte, nel 2006 e poi nel 2013 per due anni. In Parlamento dal 1953, era uno degli ultimi dirigenti della vecchia guardia ancora in vita del Partito comunista, insieme ad Achille Occhetto e Aldo Tortorella. Una vita a sinistra.

Una lunga carriera politica, la sua: è stato presidente della Camera nell’XI legislatura, ministro dell’interno nel governo Prodi I, deputato pressocché stabile dal 1953 al 1996, europarlamentare dal 1989 al 1992 e poi dal 1999 e al 2004. Nel 2005 venne nominato da Carlo Azeglio Ciampi senatore a vita.