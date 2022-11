Esplode villetta per fuga di gas, 4 persone coinvolte: 2 anziani estratti vivi, deceduti la figlia con il marito

Una violenta esplosione causata da una fuga di gas ha distrutto una villetta con quattro persone dentro, due anziani sono stati estratti vivi, deceduti sotto le macerie la figlia della coppia con il marito, trovati dopo ore di ricerche

Quattro persone sono rimaste coinvolte nell’esplosione nella prima mattina di oggi, martedì 8 novembre, di una villetta nelle campagne alla periferia di Tiana, nel Nuorese, pare causata da una fuga di gas. Nella casa al momento dell’esplosione c’erano quattro persone, una coppia di anziani, Eugenia Madeddu di 83 anni ed Edoardo Ibba, di 90 anni, sono stati estratti vivi dalle macerie dai vigili del fuoco e consegnati agli uomini del 118. Per tutta la giornata sono proseguite le ricerche degli altri due dispersi, la figlia della coppia, Marilena Ibba di 57 anni e del marito Guglielmo Zedda, di 59 rimasti intrappolati sotto le macerie.

Dopo ore di apprensione e ricerche frenetiche e con gli escavatori che sono stati bloccati per evitare che impattassero nella coppia, proseguite con i secchi, tra le 15 e le 16 di oggi, i corpi dei due dispersi sono stati ritrovati ma privi di vita. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei soccorritori, circa un centinaio sul luogo dell’esplosione, non si è potuto fare nulla per salvare i due coniugi.