Giacomo è morto dopo 4 giorni di agonia: il 16enne era rimasto ferito in un incidente. Famiglia dona gli organi

Giacomo Licciardello, 16 anni, che frequentava il terzo anno all’Istituto Nautico “Luigi Rizzo” di Riposto, è morto in ospedale dopo 4 giorni di agonia. La famiglia nel dolore, ha acconsentito alla donazione degli organi

L’incidente autonomo è avvenuto lo scorso lunedì 11 marzo sulla Statale 114 nei pressi di Guardia Mangano, frazione del comune di Acireale. Secondo quanto ricostruito Giacomo era alla guida della sua moto una 125 Naked, quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra, sbattendo violentemente la testa. Il 16enne nonostante indossasse il casco è rimasto gravemente ferito e i sanitari del 118 intervenuti sul posto, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Cannizzaro di Catania dove è rimasto fino alle 14 di ieri pomeriggio, 15 marzo, quando i medici sono stati costretto a dichiararlo cerebralmente deceduto. La famiglia nonostante l’immenso dolore ha acconsentito alla donazione degli organi.