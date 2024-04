Ucraina. Massiccio raid russo con droni e missili cruise: intensificati gli attacchi sulle stazioni ferroviarie

Le forze russe Nella notte tra il 26 e il 27 aprile hanno lanciato un “massiccio attacco” con missili da crociera contro le infrastrutture energetiche ucraine. Intensificati gli attacchi sulle stazioni ferroviari

Lo riferiscono funzionari di Kiev, secondo cui Mosca ha intensificato gli attacchi alla rete ferroviaria Ucraina per “paralizzare” le forniture militari, in particolare quelle provenienti dagli alleati occidentali. Nella notte i russi hanno lanciato un totale di 34 missili, 21 dei quali sono stati abbattuti dalla contraerea Ucraina. Ci sono due feriti, una donna di 82 anni, per un bombardamento di artiglieria sulla cittadina di Nikopol, e un uomo di 39 Kryvorizka, vicino a Kryvyj Rih, nell’oblast di Dnipro, dove è stata attaccata la centrale elettrica.

L’esercito russo ha anche colpito impianti energetici nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk, Ivano-Frankivsk e Leopoli. Lo ha reso noto il ministro ucraino dell’Energia, German Galushchenko, citato da Ukrainska Pravda. In una delle strutture colpite è rimasto ferito un ingegnere. Dalle prime ricostruzioni quattro centrali termoelettriche DTEK avrebbero subito gravi danni e ci sono delle vittime.

Nella notte udite forti esplosioni a Kharkiv. Lo ha riferito l‘aeronautica ucraina aggiungendo che aerei tattici russi erano attivi nella parte orientale e meridionale del Paese. “Kharkiv è sotto attacco! Il nemico sta bombardando la città. Ci sono già state diverse esplosioni”. Il sindaco di Kharkiv Ihor Terekhov ha confermato la notizia su Telegram.