Marco muore a 22 anni colto da malore improvviso davanti agli amici. Procura dispone l’autopsia

La procura ha disposto l’autopsia per chiarire le cause della prematura scomparsa di un ragazzo di appena 22 anni

La tragedia è accaduta intorno alle 20.30 di martedì 23 aprile, a Chiaramonti, in provincia di Sassari. La vittima è Marco Spanu, di appena 22 anni morto improvvisamente, probabilmente colpito da un infarto fulminante, ma sarà l’autopsia a chiarire la causa. Il giovane si trovava in compagnia di alcuni amici, quando ha avvertito un forte dolore al petto, un malore improvviso che non gli dato scampo: il 22enne in pochi attimi è morto.

Sul posto sono arrivati i soccorsi che nulla hanno potuto fare se non costatarne il decesso. Il corpo del giovane, molto conosciuto in paese, è stato trasferito all’Istituto di Medicina legale di Sassari dove, nei prossimi giorni, verrà effettuata l’autopsia per accertare le cause della morte.

La notizia ha sconvolto la comunità di Chiaramonti. Annullate le celebrazioni civili del 25 Aprile, il sindaco Luigi Pinna ha consentito soltanto la cerimonia religiosa. “Un momento di grande dolore. Solo silenzio e rispetto”, ha commentato primo cittadino.