Isw:  L’esercito russo avanza e conquista il villaggio di Krokhmalne nel nord-est dell’Ucraina

Le truppe russe ieri hanno conquistato il villaggio di Krokhmalne, nella regione di Kharkiv, nell’Ucraina nord-orientale

Lo scrive l’Istituto per lo studio della guerra (Isw) sul suo sito. L’esercito russo sta avanzando lungo la linea Kupyansk-Svatov-Kreminna, sottolinea il centro studi statunitense, e le immagini di geolocalizzazione diffuse ieri indicano che i soldati di Mosca hanno preso il controllo di Krokhmalne, a 20 km a nord-ovest di Svatovo. In precedenza, ricorda il think tank, i blogger militari russi avevano affermato che le forze ucraine si erano ritirate dalle posizioni vicino a questo insediamento.