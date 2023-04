La Cina sta costruendo armi informatiche in grado di prendere il controllo dei satelliti nemici rendendoli inutili

Secondo un rapporto dell’intelligence statunitense visionato dal Financial Times, i cinesi stanno costruendo armi per bloccate i satelliti spia usati in guerra

l’intelligence statunitense – secondo il Financial Times – è molto preoccupata dall’attivismo militare della Cina, che sta costruendo sofisticate armi informatiche per “prendere il controllo” dei satelliti nemici, rendendoli inutili per i segnali di dati o la sorveglianza durante la guerra. Gli Stati Uniti ritengono che la spinta della Cina a sviluppare capacità per “negare, sfruttare o dirottare” i satelliti nemici sia una parte fondamentale del suo obiettivo di controllare le informazioni, che Pechino considera un “dominio di guerra” chiave.

In campo militare non è comunque una novità, sempre da quanto emerso dai documenti “top secret” che la talpa americana ha pubblicato in rete, Mosca già da questa estate avrebbe sviluppato un sistema informatico che ha bloccato il satellite Starlink di Elon Musk che gli americani stanno usando per inviare le posizioni delle postazioni russe agli Ucraini.