La giornalista Anna D’Ettorre  muore colta da malore improvviso dopo il veglione: inutile l’intervento di un cardiologo

“2023, anno difficilissimo, da dimenticare, ma mi ha fatto riconoscere una buona dose di coraggio che non sapevo di avere. Per il 2024 mi auguro e vi auguro di non aver bisogno del coraggio. Il che non significa essere vigliacchi, ma di non aver paure e ansia di alcun tipo. Buon anno”

E’ l’ultimo post che la giornalista Anna D’Ettorre, 64enne giornalista dell’Ufficio stampa della Regione, figlia di Carlo D’Ettorre già presidente dell’Ordine dei giornalisti delle Marche, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il 31 dicembre, poche ore prima che il suo cuore smettesse di battere improvvisamente.

La tragedia si è consumata nella notte di Capodanno intorno alle 2,30 nella zona tra via Santa Margherita e via Thaon de Revel, al Passetto di Ancona, quando la giornalista che stava partecipando a una festa di Capodanno all’omonimo hotel, pare sia uscita per prendere una boccata d’aria, quando ha accusato un malore improvviso ed è caduta a terra, priva di sensi. Un cardiologo dell’Inrca che era sul presente posto ha cercato di prestare i primi soccorsi praticandole un messaggio cardiaco manuale in attesa dell’arrivo dell’automedica del 118 e di un’ambulanza di supporto. Purtroppo tutti i tentativi di rianimarla sono risultati inutili e la giornalista non ha più ripreso conoscenza.

Anna D’Ettorre, lascia un figlio grande, architetto e cantautore, Andrea Marchesiello. da questa mattina la salma sarà nella sala del commiato delle Onoranze Funebri Mangialardo a Pontelungo. Il funerale sarà celebrato, domani, mercoledì 3 gennaio alle 10:30 nella chiesa Santa Maria dei Servi, nel capoluogo dorico. Tantissimi i messaggi di cordoglio.