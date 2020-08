Lampedusa. Sbarchi senza sosta, 1400 migranti nell’hotspot e le due navi della Lamorgese al “completo”

Lampedusa nel caos totale, gli sbarchi sono senza fine, 5 solo nella notte e l’hotspot è al collasso con 1400 clandestini dentro a fronte 192 posti disponibili. Intanto le due navi affittate dal ministro Lamorgese sono al completo e una “vaga alla ricerca un porto”

La giornata a Lampedusa è iniziata come sempre, a partite dalla mezzanotte sono già arrivati cinque barchini, che si susseguono a quelli del giorno precedente. Di fatto nell’isola in appena 8 ore sono sbarcati ben 276 clandestini che vanno ad aggiungersi ai 250 arrivati ieri, con 6 differenti “carrette del Mare” fra molo Madonnina e Cala Francese. Si tratta di sbarchi autonomi provenienti dalla Tunisia, il che stigmatizza il “flop” della visita del Ministri Lamorgese e Di Maio nel Paese magrebino, con relativo incentivo economico, nel tentativo di fermare gli sbarchi.



I clandestini come da prassi, dopo l’arrivo, vengono controllati con le procedure anti Covid-19 e poi avviati all’hotspot di contrada Imbriacola che è al collasso, tanto che alcuni sono stati affidati alla Casa della fraternità – locali della parrocchia gestiti dal sacerdote don Carmelo La Magra. Al momento sull’isola ci sarebbero intorno ai 1.400 migranti.

Inoltre come ormai da copione, ad alimentare la situazione di caos, ci sono i soliti fuggitivi che ovviamente essendo su un’isola non possono che aggirarsi tra la gente. Ieri, circa quaranta clandestini, tutti rigorosamente senza mascherine, sono stati visti vagare in giro per l’isola. A lanciare l’allarme sono stati i residenti lampedusani, stanchi di una situazione che ha messo in ginocchio l’economia dell’isola oltre che la stessa salute pubblica.

La situazione a Lampedusa appare di difficile soluzione, infatti anche le due navi affittate a caro prezzo dal ministro Luciana Lamorgese, come era prevedibile sono piene e quindi, almeno finché non finiranno i turni di quarantena, non ci sarà nessun posto disponibile. Inoltre una di queste, la “Aurelia”, vaga intorno la Sicilia in cerca di un porto.

Ieri era approdata a Trapani, ma il sindaco del PD della città ha immediatamente firmato un’ordinanza che ha impedito lo sbarco di personale e migranti nel porto. Oggi la Nave si dirige ad Augusta, che essendo un porto militare, non dovrebbe avere out – out. Vedremo.