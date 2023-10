L’Egitto invita Hamas al Cairo per discutere situazione Gaza, presente anche la Jihad islamica

L’Egitto ha invitato Hamas ad un incontro al Cairo nei prossimi giorni per discutere la questione degli ostaggi e la situazione nella Striscia di Gaza

Lo riporta oggi il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, citando un alto funzionario egiziano. Secondo quanto spiegato, l’iniziativa del Cairo per affrontare la crisi va oltre il semplice invito a una delegazione di Hamas; gli inviti saranno estesi anche ai leader di altre fazioni palestinesi, come la Jihad islamica.

Il funzionario ha aggiunto che il Cairo sta valutando la possibilità di avere un rappresentante permanente del politburo di Hamas in Egitto per facilitare la comunicazione nel prossimo futuro. Ciò avviene, secondo la fonte, “nel quadro del cambiamento di posizione dell’Egitto nei confronti di Hamas, alla luce della chiara posizione di Hamas che rifiuta l’immigrazione nel Sinai e in vista dei tentativi di Israele di spingere i residenti di Gaza verso il confine egiziano”.