L’Iran  ha acquistato dalla Russia i temibili caccia Su-35 di ultima generazione

L’Iran ha acquistato 24 caccia russi di ultima generazione Sukhoi SU-35 e nei prossimi giorni riceverà la prima fornitura

Lo scrivono i media iraniani. Secondo il sito web del quotidiano Etemad, l’Iran ha acquistato i caccia a novembre. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, ma secondo notizie non ufficiali si tratterebbe di un totale di 24 nuovi caccia da combattimento.

Il 17 aprile scorso, l’Iran minacciava di reagire con una risposta “potente e feroce” al minimo atto di aggressione sul proprio suolo da parte di Israele. A dichiararlo, mentre si susseguivano ancora notizie su tempi e portata di una rappresaglia dello Stato Ebraico all’attacco iraniano, era stato il presidente Ebrahim Raisi. E, subito dopo, il comandante dell’Aeronautica militare iraniana, il generale Hamid Vahedi, aveva assicurato come il Paese fosse pronto a colpire gli obiettivi, in modo particolare con altri jet russi, i Sukhoi Su-24. Secondo le dichiarazioni riportate dall’Irna, non sarebbero infatti pronti solo i bombardieri tattici supersonici di fabbricazione russa, ma anche altri caccia. Ora, quindi, la notizia sui SU-35.