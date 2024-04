Mosca: “Kiev perderà guerra nonostante nuovi aiuti Usa e migliaia di ucraini finiranno nel tritacarne”

“Non c’è nulla da festeggiare”, con i nuovi aiuti americani da 61 miliardi di dollari approvati ieri dalla Camera dei rappresentanti altre “decine di migliaia di ucraini finiranno nel tritacarne”

Lo sostiene il vice ambasciatore russo presso le Nazioni Unite, Dmitry Polyansky, secondo cui la guerra continuerà e “si intascheranno altri soldi, si ruberanno altre armi e decine di migliaia di ucraini finiranno nel tritacarne”. E la sconfitta dell’Ucraina è “inevitabile”, ha concluso.

Viacheslav Volodin, presidente della Duma russa, sul suo canale Telegram ha scritto che la Russia è sicura che l’Ucraina perderà la guerra nonostante il nuovo pacchetto di aiuti militari da 61 miliardi di dollari approvato ieri dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. “Questo non cambierà la situazione sul campo di battaglia. Il regime criminale di Kiev sara’ sconfitto”, ha scritto .

Volodin ha sottolineato che “con la loro decisione gli Stati Uniti costringono l’Ucraina a combattere fino all’ultimo ucraino”, cosa che seppellirà anche la sua economia e “la priverà del futuro”; e ha spiegato che “la maggior parte” del denaro stanziato sara’ utilizzato dagli stessi americani, in particolare per “ricostituire gli arsenali statunitensi”. (23 mld) e per “operazioni militari nella regione” (11,3 mld). “Lo stesso (presidente americano Joe) Biden non nasconde che i fondi stanziati verranno ricevuti principalmente da aziende americane. Ma la cosa importante e’ un’altra: anche i soldi che arriveranno a Kiev dovranno essere restituiti