Malore improvviso, Jessica muore a soli 24 anni: l’urlo disperato della mamma poi l’inutile corsa in ospedale

L’urlo disperato della mamma, poi di corsa trasportata d’urgenza in ospedale, infine le disperate manovre degli operatori per cercare di salvarle la vita rivelatesi inutili

La tragedia è accaduta in un’abitazione a Silvella di Cordignano in provincia di Treviso. La vittima dell’ennesimo malore improvviso è Jessica Andreatta di 24 anni. Alle 21 di giovedì scorso, un urlo straziante è stato udito da tutto il vicinato, era mamma Tiziana che, vedendo la figlia che improvvisamente si è sentita male e si è accasciata a terra non è riuscita a trattenere il dolore.

Immediatamente è stato allerto il 118 e poco dopo la ragazza è stata portata con un’ambulanza a sirene spiegate in una corsa disperata in ospedale. Al suo arrivo i medici hanno eseguito tutte le manovre possibili per cercare di salvarle la vita, ma non c’è stato niente da fare. Dopo quattro giorni di ricovero,il 29 maggio, i medici hanno dichiarato la morte cerebrale. La famiglia con l’ultimo gesto di altruismo ha donato gli organi della 24enne ad una squadra medica di Milano.

Jessica Andreatta aveva compiuto 24 anni l’8 aprile scorso. La giovane era un vulcano di passioni, grande amante della musica e fan sfegatata di Emis Killa. Condivideva le foto del rapper e le sue ultime canzoni sulle stories di Instagram. Ragazza molto impegnata, solare e diligente. Aveva studiato nell’istituto Marchesini di Pordenone e aveva lavorato nella scuola materna di Pinidello, frazione del Comune di Cordignano. Le piaceva anche l’hip-hop e andare a ballare con i suoi amici.