Vittoria (RG). Scontro tra una BMW e una moto: perde la vita un 47enne

Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattina di oggi, nello scontro tra un’auto e una moto, un47enne è deceduto

È accaduto intorno alle 12 lungo la strada Vittoria-Scoglitti, all’altezza di contrada Zafaglione, in territorio di Scoglitti, nel ragusano. La vittima è Sergio Scribano di 47 anni, originario di Ragusa, ma residente a Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, la vittima era alla guida della sua moto, quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una BMW serie 3 che procedeva nel senso opposto. L’impatto è stato violentissimo e il motociclista è stato sbalzato dalla mezzo cadendo rovinosamente sull’asfalto ad una decina di metri di distanza dalla moto.

Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 47enne. I rilievi e l’accertamento delle responsabilità sono stati eseguiti dalla polizia municipale di Vittoria.