Malore improvviso mentre è al volante: 46enne impatta su un’auto ferma e muore. Inutili i soccorsi

Stava guidando la sua auto quando è stato colto da un malore improvviso: 46enne muore due ore dopo l’arrivo in ospedale

È accaduto intorno alle 14 del 5 aprile scorso, in via Dante ad Albignasego, in provincia di Padocva. L’ennesima vittima di un malore improvviso è Andrea De Marchi, 46 anni, di Padova. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era alla guida della sua auto, quando improvvisamente è stato colto da un malore improvviso che gli ha perdere perdere i sensi, con l’auto non più governata che si è fermat impattando contro una vettura parcheggiata.

Subito soccorso, dai sanitari del Suem 118, il 46enne è stato trasportato, in ospedale, dove intorno alle 16 è deceduto, pare per un infarto fulminante. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini. Il mezzo è stato sequestrato e sono stati ascoltati alcuni testimoni dell’accaduto.