Manifestazioni in tutta Europa, ieri a Berlino in 50mila in piazza: “No a invio armi all’Ucraina, sì diplomazia”

Le manifestazioni contro l’invio di armi all’Ucraina e più spazio alla diplomazia, si susseguono in tutta Europa, imponente quella di ieri alla porta di Brandeburgo di Berlino



Il giorno dopo dl’anniversario dell’inizio della guerra, 50mila persone sono scese nella piazza davanti la porta di Brandeburgo a Berlino per chiedere pace in Ucraina, sotto lo slogan “Sì alla diplomazia, no all’invio di armi”. La manifestazione è stata organizzata da un’esponente politica del partito di sinistra “Die Linke”, Sahra Wagenknecht, e dall’attivista femminista, Alice Schwarzer , che due settimane fa avevano pubblicato un “Manifesto per la pace” nel quale chiedevano al cancelliere Olaf Scholz di “fermare l’escalation di forniture di armi”, il cessate il fuoco e l’avvio di negoziati con la Russia.

Secondo gli organizzatori sarebbero 50mila i partecipanti, mentre per la polizia, che notoriamente lo calcola al ribasso, sarebbero diecimila. Come al solito ci sono state alcune polemiche, relative alla partecipazione anche di esponenti dell’estrema destra tedesca. Il “Manifesto per la pace”, secondo Wagenknecht e Schwarzer, ha finora raccolto 645mila adesione online.