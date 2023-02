Fallito il tentativo del G20 in India di isolare la Russia: Pechino e Mosca non votano il comunicato ufficiale

Non c’è l’unanimità al G20 dei ministri delle finanze in India, che si chiude con una spaccatura: Cina e Russia non votano comunicato ufficiale e ne bloccano la pubblicazione



Si spacca sulla guerra in Ucraina il G20 dei ministri delle finanze e dei banchieri centrali in India, Cina e Russia non hanno votato il comunicato ufficiale al termine dell’incontro, bloccandone così la pubblicazione e costringendo l’India, presidente di turno, a rilasciare una sintesi della presidenza.

Il testo bocciato dai due Paesi ripeteva quanto affermato al termine del G20 di Bali dello scorso novembre. La replica di Mosca: “I nostri oppositori, rappresentati dagli Stati Uniti, dall’UE e dal G7, continuano a non rallentare i loro tentativi paranoici di isolare la Russia, per scaricare la colpa dei problemi provocati nel campo della sicurezza internazionale e dell’economia mondiale”.