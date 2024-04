VIDEO – Si filma a 200 km/h mentre guida con sola mano in una galleria

A circa 200 km/h si filma mentre guida una vettura di grossa cilindrata con una sola mano e percorre a tutta velocità la galleria Vittoria e via Chiatamone a Napoli poi posta il video sui social

A segnalare il pericolosissimo gesto è stato al deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli che commenta: “Con le immagini postate come trofeo il protagonista celebra la sua profonda ignoranza. L’amaro destino dei tanti morti sulle strade e le vittime innocenti di scapestrati alla guida non hanno insegnato nulla”.

“Resto sgomento – precisa Borrelli – di fronte a tanta incoscienza, irresponsabilità e perseveranza. A queste persone va stracciata la patente a vita. I video sui social tornino utili alla polizia postale per risalire ai pirati della strada, così da stanarli e sanzionarli con estrema severità. Inaccettabile consentire simili comportamenti, soprattutto dopo le tante morti che abbiamo dovuto piangere nelle strade di Napoli, come la povera Elvira Zibra, tranciata in due da uno scooter che impennava in via Caracciolo, o il recentissimo caso di Michele Angelillo, travolto proprio mentre percorreva una galleria, quella Laziale. Bisogna mettere la parola fine alla mattanza – conclude il deputato verde – che quotidianamente si consuma nelle nostre strade e non è certo con le scellerate norme del nuovo codice della strada che otterremo risultati concreti”.