Le truppe russe hanno distrutto un treno militare ucraino con armamenti occidentali nella Repubblica popolare di Donetsk (DPR) durante un’operazione militare speciale in Ucraina

Lo ha riferito oggi il ministero della Difesa russo. “Aerei operativi/tattici, truppe missilistiche e artiglieria hanno distrutto un treno militare con armamenti e attrezzature militari occidentali vicino all’insediamento di Udachnoye nella Repubblica popolare di Donetsk, personale ed equipaggiamento della 67a brigata meccanizzata dell’esercito ucraino in una stazione di carico ferroviario vicino a Balakleya nella regione di Kharkov e hanno colpito personale e attrezzature nemiche in 112 aree”, ha affermato il ministero in una nota.