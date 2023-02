Menfi, 4 e 5 Marzo nuova replica di “Riuscire a farvi ridere”, commedia musicale scritta e diretta da Salvatore Monte

Nuova replica in arrivo dello spettacolo scritto e diretto da Salvatore Monte prevista a Menfi all’interno del Centro Civico nelle giornate di sabato 4 Marzo alle ore 21:00 e domenica 5 Marzo alle ore 18:30

“Riuscire a farvi ridere” è il titolo di una commedia musicale scritta da Terzoli, Vaime e Verde e diretta da Pietro Garinei nel lontano 1995; protagonisti di quello show due grandi del Teatro Italiano, Gino Bramieri ed Enzo Garinei.

La scelta di proporre al pubblico un nuovo spettacolo musicale con quel titolo è un palese omaggio alla memoria di Enzo Garinei recentemente scomparso all’età di 96 anni. In scena Salvatore Monte e Michele Cirafisi che si ritrovano insieme in palcoscenico per raccontare, tra gag e monologhi, i fantastici anni del varietà tra antichi ricordi e nuove mode.

Ad accompagnare i due caratteristi e la vivace Silvana Bono che “irrompe” nello spettacolo, sarà uno frizzante ed allegro corpo di ballo che danzerà su coinvolgenti ed affascinanti musiche capaci di coinvolgere il pubblico in sala.Nel cast anche Patrizia Di Fede nel ruolo della soubrette. L’obiettivo è ancora una volta quello di tanti anni fa: “Riuscire a farvi ridere”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare telefonicamente o tramite messaggio WhatsApp il numero 3493534933.