Mosca annuncia rappresaglia per lancio missili a ponte Crimea: “Attacco terroristico a infrastruttura civile”

Il ministero degli Esteri russo ha condannato gli attacchi ucraini sullo Stretto di Kerch, in Crimea, avvertendo che “non rimarranno senza risposta”

Come riportano le agenzie russe il ministero fa sapere che “Tali azioni barbare non possono essere giustificate e non rimarranno senza risposta” riferendosi ai tre missili che gli ucraini hanno lanciato sul ponte di Crimea, senza provocare danni, perché abbattuti dalla contraerea di Mosca.

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zacharova definisce gli attacchi missilistici ucraini contro il ponte di Crimea come “attacchi terroristici” contro “un’infrastruttura civile”. “Il ponte di Crimea è una infrastruttura puramente civile, attaccarlo è inaccettabile”, ha scritto su Telegram.