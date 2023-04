Mosca pronta a schierare il T-14: “Può distruggere una città in pochi minuti, assorbe le onde radar rendendosi invisibile”

Kiev da mesi annuncia l’offensiva di primavera e Mosca si prepara a rispondere schierando la super arma: il nuovo carro armato T-14 che sfugge ai radar nemici ed è in grado di “disintegrare un’intera città in pochi minuti”

Il carro armato T-14 Armata è il modello più avanzato a disposizione delle forze di terra russe, è veloce e può annientare completamente i bersagli nemici a più di cinque miglia di distanza. Queste le caratteristiche anticipate dal “The Sun”, secondo cui Mosca dovrebbe schierarlo in prima linea nella guerra in Ucraina per respingere l’annunciata controffensiva primaverile, ormai diventata “estiva”, delle forze di Kiev.

Secondo Noel Sharkey, docente di intelligenza artificiale e robotica all’Università di Sheffieldi il nuovo tank russo, ha una potenza di fuoco in grado di “disintegrare un’intera città in pochi minuti”, inoltre assorbe le onde radar, respingendole e allo stesso tempo disperdendole, sfuggendo così ai radar nemici, divenendo di fatto “invisibile”.

Il T-14 Armata è stato presentato al mondo per la prima volta nel 2017 ed è ancora in fase di sviluppo, ma dalle informazioni filtrate le caratteristiche del mezzo sarebbero impressionanti. I rilevatori a raggi ultravioletti segnalano il fuoco nemico in arrivo e dispongono di un cannone a canna liscia che spara a una velocità di 100 colpi al minuto. Ha una torretta completamente autonoma che può ruotare di 360 gradi ad alta velocità per rispondere alle minacce provenienti da qualsiasi direzione, affermano i russi, ed è rivestito da un’armatura a lamine che fornisce protezione contro armi anticarro ad alta precisione e armi da combattimento ravvicinato come lanciagranate anticarro portatili.

Mosca ha sviluppato appositamente per il T-14 un agente mascherante chiamato Mantiya, che assorbe le onde radar e rende il carro difficilmente intercettabile. Se quanto dichiarato dai russi corrisponde a verità, questo mezzo, sul campo di battaglia può davvero fare la differenza.