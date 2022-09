Oggi si vota in Svezia: la destra contro immigrati, Europa e supporto a Kiev potrebbe vincere

In Svezia oggi si vota per sia per le elezioni legislative che per regionali e municipali. La premier uscente Magdalena Andersson, secondo i sondaggi, per la prima volta è data testa a testa con l’opposizione di destra e Ulf Kristersson e del leader dell’estrema destra Jimmie Akesson, che si sono coalizzati per governare insieme.

🇸🇪 Swedish General Election | Infostat poll: S — Centre-left: 29%

SD — Right-wing: 21% (+3)

M — Centre-right: 18% (-1)

V — Far-left: 8%

C — Centrist: 8% (+1)

KD — Centre-right: 6% (-1)

L-RE — Centre-right: 5%

MP — Green: 5% Fieldwork: 31 August – 7 September

Sample size: N/A pic.twitter.com/r96XgVbMRe — European Insider (@Europa_Insider) September 9, 2022

Le destra hanno fatto campagna elettorale sull’appoggio del governo uscente all’Ucraina nella guerra con la Russia e la formale richiesta di adesione di Stoccolma alla Nato, presentata dalla Andersson, leader del Partito Socialdemocratico nota col soprannome di bulldozer. I nazionalisti che considera i musulmani un pericolo per la democrazia, vorrebbero anche uscire dall’Europa.

Gli ultimi sondaggi prevedono un serrato testa a testa tra i blocchi di sinistra e di destra, che potrebbe sfociare per la prima volta nella vittoria dell’estrema destra – col nome di Democratici svedesi – potrebbe diventare il primo partito di opposizione o addirittura ha buone probabilità di governare con la destra del Partito Moderato di Kristersson.